Canone patrimoniale, possibile al rivalutazione e la variazione del gettito attraverso la modifica delle tariffe

È possibile rivalutare annualmente il canone patrimoniale di concessione in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. L’articolo 19-bis del Dl 95/2025 ha infatti modificato il comma 817 della legge 160/2019 disponendo la possibilità di rivalutazione e variazione del gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il Cup, istituito con l’articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio 2020, ha sostituito dal 2021 la tassa per l’occupazione di spazi e aree...