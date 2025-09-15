Canone patrimoniale, la rivalutazione Istat supera il limite 2020
Da chiarire se è possibile anche il recupero dell’inflazione 2021-25
L’articolo 19-bis del Dl 95/2025 ha modificato la legge 160/2019 (comma 817) facendo salva la possibilità per il Comune di rivalutare il canone unico patrimoniale annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quel comma 817 prevede che i Comuni debbano disciplinare il canone in modo tale «da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare...
di Alessandro Merciari (*) - Rubrica a cura di Anutel