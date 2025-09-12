Corte conti, dai magistrati appello finale sulla riforma
L’Associazione nazionale lancia un ultimo appello per chiedere «l’accoglimento di specifiche proposte di modifica di carattere tecnico»
La riforma della Corte dei conti riprende al Senato dopo la pausa estiva quello che dovrebbe essere il tratto finale del suo cammino parlamentare. E l’Associazione nazionale dei magistrati contabili lancia un ultimo appello per chiedere «l’accoglimento di specifiche proposte di modifica di carattere tecnico», giudicate indispensabili per garantire «un adeguato livello di tutela delle risorse pubbliche» e non ipotecare «le funzioni attribuite alla Corte dei conti dagli articoli 100 e 103 della Costituzione...
di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel