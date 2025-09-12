Necessario approvare atti di indirizzo per realizzare la fase pilota Accrual
Consigliabile che le amministrazioni costituiscano dei tavoli tecnici di confronto stabiliscano un cronoprogramma operativo che individui obiettivi, compiti e mansioni
La fase di implementazione della contabilità Accrual, con l’emanazione del Dm 2 agosto 2025, entra nel vivo, richiedendo un’attenta riflessione da parte di tutti gli enti coinvolti nella Riforma Pnrr 1.15 “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual”
La riforma, come noto, è volta a implementare un sistema di contabilità che preveda la realizzazione di varie attività nonchè l’utilizzo di diversi strumenti, tra cui:
• un quadro concettuale, inteso...
Il risanamento dell’ente locale, rapporti tra Osl e organo di revisione
di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel