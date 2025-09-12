Imu, ripartiti i contributi 2023 a ristoro del minor gettito sugli immobili occupati abusivamente
Pubblicato il decreto del ministero dell’Interno 18 luglio 2025, corredato dell’allegato A “Nota metodologica” e allegato B “Riparto del contributo”, relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente, parzialmente ripartito, per l’anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro. Ne ha dato notizia il Viminale.
L’articolo 1, comma 81, della legge 197/2022 (Legge di Bilancio per l’anno 2023...
