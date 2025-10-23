Capacità di riscossione, la Corte dei conti chiama in causa i revisori
L’organo di revisione non può limitarsi alla verbalizzazione e segnalazione ma devono assumere un ruolo attivo
L’organo di revisione deve svolgere un’azione proattiva e non solo di controllo allorquando nell’ambito della riscossione delle entrate emergano fattori di anomalia, suggerendo all’ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza. È il monito della Sezione regionale per l’Emilia Romagna con la deliberazione n. 125/2025.
I Magistrati emiliani pongono in evidenza come la capacità...