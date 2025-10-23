Si allargano le possibilità di applicazione dell’avanzo di amministrazione per gli enti in disavanzo
Gli enti locali che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione possono applicare all’esercizio in corso di gestione l’avanzo vincolato di parte corrente di quello precedente
Si allargano le possibilità di applicazione dell’avanzo di amministrazione per gli enti in disavanzo. Con una norma inserita nella bozza della Legge di bilancio 2026 si dispone infatti, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 della della legge 145/2028, la possibilità per gli enti locali che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, di applicare all’esercizio in corso di gestione l’avanzo vincolato di parte corrente...