Rottamazione, lotta all'evasione e nuove spese, tutti i numeri reali della manovra Al Senato testo bollinato e relazione tecnica. Per la sanatoria costi finali da 778 milioni, e saldo negativo per 2,54 miliardi nel 2026-28. Pensioni: il mini stop alla speranza di vita vale 1,6 miliardi








