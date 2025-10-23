Speciale manovra/2. Ministeri, conto 2026 da 2,1 miliardi, il 51% da Giorgetti e Salvini
Riduzioni da 7 miliardi in tre anni fra tagli diretti e rinvio degli investimenti
«I ministri non erano contenti ma io, purtroppo, con il mestiere che faccio non mi posso impietosire», aveva detto Giorgetti venerdì scorso in conferenza stampa commentando il nuovo giro di tagli di spesa chiesti ai ministeri. Va detto però che il titolare dei conti ha dovuto frenare la pietà anche nei confronti di se stesso. Perché il ministero dell’Economia è chiamato a contribuire per il 31,9% del contributo complessivo previsto per i prossimi tre anni. Secondo nella classifica della dieta arriva...