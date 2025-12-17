Caro materiali, nell’«addendum» di Giorgetti 1,2 miliardi nel 2026-2027
Venerdì 19 dovrebbe chiudersi l’esame nella V commissione del Senato
Nel rush finale della Manovra di bilancio nella V commissione del Senato, che dovrebbe chiudersi venerdì c’è anche la novità rilevante delle nuove risorse per il caro materiali. La novità, come è noto, è arrivata con l’emendamento presentato a sorpresa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e che include Zes, iperammortamento, industria 5.0, oltre a una riscrittura della norma sulla questione dell’oro custodito dalla Banca d’Italia e al “trasloco” di alcuni fondi per il Ponte sullo Stretto...