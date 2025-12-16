Droni, stampanti 3D e visori: a Palermo un hub per la progettazione hi-tech
Il Dipartimento di Architettura dell’Università siciliana inaugura 5 laboratori con strumentazioni di ultima generazione da «testare» sul territorio. Al via progetto sull’accumulo stagionale di energia termica in edifici storici, pubblici e atenei
Una piattaforma di innovazione aperta agli studenti, ai ricercatori e alle imprese con l’obiettivo di spingere l’adozione delle tecnologie di ultima generazione nel mondo della progettazione: il Dipartimento di Architettura (Darch) dell’Università di Palermo ha ufficialmente tenuto a battesimo una vera e propria cittadella hi-tech che oltre a rappresentare «un tassello fondamentale nella strategia dell’ateneo per rafforzare la ricerca e accrescere la capacità di dialogo con le imprese», ha detto ...