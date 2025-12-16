Piano casa, Ance: bene ma agire in fretta per rispondere a crisi abitativa
Brancaccio: i quattro pilastri individuati dalla Ue rispondono alle proposte da noi avanzate
«Siamo soddisfatti dell’impostazione che l’Europa sta dando per rispondere all’emergenza casa che come Ance denunciamo da tempo». Lo afferma in una nota la presidente del’Ance Federica Brancaccio commentando il via libera della Commissione Europea al piano casa. «I 4 pilastri individuati dalla Ue per il piano casa - aggiunge - rispondono alle proposte da noi avanzate: un approccio multilivello che riguarda riforme, strumenti finanziari, leva fiscale e semplificazione dei processi; speriamo ora che...