Holcim rileva Cementos Peruvianos
Il gruppo svizzero del cemento ha dichiarato che acquisirà una partecipazione del 50,01% dall’azionista di riferimento
Holcim si prepara a rilevare per 550 milioni di dollari una quota di maggioranza del produttore peruviano di materiali da costruzione Cementos Pacasmayo, con l’obiettivo di espandere la propria presenza in Sud America. Il gruppo svizzero del cemento ha dichiarato che, in base agli accordi, acquisirà una partecipazione del 50,01% dall’azionista di riferimento, la famiglia Hochschild, nell’ambito dell’accordo che valuta l’azienda peruviana (quotata a Lima e New York) 1,5 miliardi di dollari, inclusi...