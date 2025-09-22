Carta dedicata a te, al via la procedura di definizione degli elenchi per il rilascio
Si tratta di oltre un milione e 100mila carte prepagate per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità
Comuni in campo per la verifica degli elenchi per il rilascio della “Carte dedicata a te”: dovranno provvedere a consolidare, le liste dei beneficiari, messe a disposizione dall’Inps, inderogabilmente entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.
È quanto prevede il messaggio Inps n. 2623/2025. I Comuni possono accedere all’applicativo tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al...
