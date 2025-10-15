Fisco e contabilità

Cartelle, rottamazione per i carichi affidati fino a tutto il 2023

Fino a 54 rate bimestrali - Tollerati due mancati pagamenti non consecutivi

di Giovanni Parente e Gianni Trovati

Con la rassicurazione arrivata dal Mef che «nella manovra saranno definite anche le iniziative di pacificazione fiscale rivolte ai contribuenti», nelle prossime ore si tratterà di mettere a punto tutti i dettagli per capire quanto sarà effettivamente corta la coperta della nuova rottamazione delle cartelle. Le ipotesi e le formulazioni messe sul tavolo sembrano aver trovato una convergenza verso un principio. Saranno esclusi dalla nuova sanatoria tutti i casi in cui il mancato pagamento discende ...

