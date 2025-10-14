Oggi nel Dl anticipi taglia debito Regioni e proroga Zes unica

La legge di bilancio ha bisogno ancora di qualche giorno per l’esame in consiglio dei ministri, che sarà comunque in settimana per l’invio del testo alle Camere entro lunedì 20. Ma l’impianto della manovra comincerà ad assumere la propria forma definitiva nella riunione di governo di oggi, con il Documento programmatico di Bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles e il decreto collegato, anche questa volta intitolato agli «anticipi» di misure e spese come negli anni scorsi. Ma lo sforzo per spingere ...

