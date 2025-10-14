Fisco e contabilità

Come valorizzare il patrimonio degli enti, le indicazioni operative di Ragioneria

Sotto il profilo organizzativo, la nota del Mef individua una ripartizione di ruoli netta tra uffici

di Giuseppe Fontana (*) e Simone Simeone (**)

Come già evidenziato in precedenti contributi (Inventario e patrimonio al centro dei nuovi conti), il tema dirimente del patrimonio come fulcro delle nuove rilevazioni contabili degli enti si arricchisce di ulteriori indicazioni operative da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

La transizione delle amministrazioni pubbliche italiane verso la contabilità economico...

Correlati

Nota
Accrual, dal Mef la checklist per la rilevazione delle immobilizzazioni secondo Itas 4

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità