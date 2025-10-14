Accrual, dal Mef la checklist per la rilevazione delle immobilizzazioni secondo Itas 4
La checklist del ministero è articolata in quattro sezioni interconnesse che guidano l’ente nella valutazione contabile del bene
La transizione alla contabilità accrual nella Pubblica amministrazione italiana, avviata con la riforma 1.15 del Pnrr, richiede una revisione profonda dei criteri di iscrizione delle immobilizzazioni materiali a bilancio. La Nota Mef n. 158/2025, frutto del progetto europeo SRSS/SC2022/119, è il risultato di un lavoro pluriennale che ha coinvolto le Università di Siena, Roma Tre e Napoli Parthenope, con il supporto della Commissione Ue. Il documento introduce uno strumento operativo destinato a guidare...
