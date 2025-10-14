Accrual, dal Mef la checklist per la rilevazione delle immobilizzazioni secondo Itas 4

La transizione alla contabilità accrual nella Pubblica amministrazione italiana, avviata con la riforma 1.15 del Pnrr, richiede una revisione profonda dei criteri di iscrizione delle immobilizzazioni materiali a bilancio. La Nota Mef n. 158/2025, frutto del progetto europeo SRSS/SC2022/119, è il risultato di un lavoro pluriennale che ha coinvolto le Università di Siena, Roma Tre e Napoli Parthenope, con il supporto della Commissione Ue. Il documento introduce uno strumento operativo destinato a guidare...

