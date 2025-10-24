Cassa economale solo per spese minute e inerenti all’ufficio
Vale a dire per la loro riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’ente
L’articolo 153, comma 7, del Tuel ammette l’utilizzo della gestione di cassa per le spese economali limitatamente a «spese di ufficio di non rilevante ammontare». Ne deriva che le spese effettuate con tale modalità devono connotarsi, oltre che per l’importo contenuto, anche per la loro “inerenza all’ufficio”, intesa come riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’ente. Lo evidenzia la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana con la sentenza n. 120/2025...
La centralità del revisore nei processi aggregativi delle società a partecipazione pubblica
di Eugenio Colacicco (*) - Rubrica a cura di Ancrel