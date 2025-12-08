Ccnl diverso dal bando, va esclusa l’offerta priva della dichiarazione di «tutele equivalenti»
La precisazione del Consiglio di Stato che ribalta la decisione del Tar
Il Ccnl applicato indicato in offerta rappresenta un elemento fondamentale della proposta in quanto consente di determinare i costi della manodopera. La stazione appaltante pertanto, qualora il Ccnl indicato sia diverso da quello previsto nella lex specialis deve acquisire la dichiarazione di equivalenze delle tutele, tramite il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. La mancanza della dichiarazione comporta infatti che l’offerta sia condizionata all’evento futuro e incerto dell’aggiudicazione...