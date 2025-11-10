Cct a costituzione facoltativa, sulle controversie decide il giudice ordinario

Il Collegio consultivo tecnico (Cct) è un organo con funzioni consultive, conciliative e decisorie, la cui funzione è di «prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nell’esecuzione dei contratti» (art. 215, comma 1, d. lgs 36/23). Deve essere costituito obbligatoriamente, nella fase di esecuzione del contratto, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi