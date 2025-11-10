Cct a costituzione facoltativa, sulle controversie decide il giudice ordinario
La creazione del Collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei lavori soprasoglia, in tutti gli altri casi la sua istituzione integra un accordo di diritto privato tra le parti
Il Collegio consultivo tecnico (Cct) è un organo con funzioni consultive, conciliative e decisorie, la cui funzione è di «prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nell’esecuzione dei contratti» (art. 215, comma 1, d. lgs 36/23). Deve essere costituito obbligatoriamente, nella fase di esecuzione del contratto, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia...
