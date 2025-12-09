Responsabile di fase collaboratore qualificato del Rup
Terzo approfondimento sui ruoli di supporto al responsabile del progetto figura per figura
Con l’attuale codice dei contratti, anche al fine di «di evitare un’eccessiva concentrazione in capo al Rup di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica»- come si legge nella relazione tecnica che accompagna l’impianto normativo - si introduce una figura di collaboratore «qualificato» in ausilio del Rup.
Si intende, evidentemente, la figura del responsabile di fase (o di responsabili per fase) con la previsione contenuta nel comma 4 dell’articolo 15...