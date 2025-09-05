Autostrada Siracusa-Gela, Duccio Astaldi (ex Condotte) assolto in appello

Duccio Astaldi è stato assolto oggi, 5 settembre 2025, dalla Corte d’appello di Messina per le presunte tangenti nella realizzazione del tratto autostradale Siracusa-Gela. L’ex presidente della società Condotte è stato dichiarato innocente dai giudici di secondo grado «per non aver commesso il fatto». Rideterminata la pena (ridotta a tre anni), con la concessione dell’attenuante, per Antonino Gazzarra, accusato di corruzione. Revocata la pena accessoria dell’interdizione legale e portata a cinque...

