Autostrada Siracusa-Gela, Duccio Astaldi (ex Condotte) assolto in appello
Ribaltata la sentenza del Tribunale «per non aver commesso il fatto». Assolti anche i funzionari dell’Ente. Condanna ridotta per l’ex commissario Gazzarra
Duccio Astaldi è stato assolto oggi, 5 settembre 2025, dalla Corte d’appello di Messina per le presunte tangenti nella realizzazione del tratto autostradale Siracusa-Gela. L’ex presidente della società Condotte è stato dichiarato innocente dai giudici di secondo grado «per non aver commesso il fatto». Rideterminata la pena (ridotta a tre anni), con la concessione dell’attenuante, per Antonino Gazzarra, accusato di corruzione. Revocata la pena accessoria dell’interdizione legale e portata a cinque...