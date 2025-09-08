Stazioni appaltanti libere di agire anche contro le mandanti nei raggruppamenti orizzontali
Cassazione: Pa autorizzata a richiedere a tutte le imprese dell’Ati (non solo alla capogruppo) la restituzione di somme percepite indebitamente. Ribaltate le conclusioni di Tribunale e Corte d’appello
Arriva dalla Corte di Cassazione un principio destinato a incidere in profondità sull’equilibrio dei rapporti nei raggruppamenti temporanei di imprese (Ati). Con l’ordinanza n. 24594/2025, depositata il 5 settembre, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che, in presenza di un raggruppamento orizzontale, la stazione appaltante può agire direttamente nei confronti della mandante per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dall’Ati, essendo tutte le imprese del raggruppamento...