Superbonus, da oggi il nuovo modulo per sconto in fattura e cessione credito

Obbligatorio dall’8 settembre l’utilizzo del nuovo modello dell’Agenzia delle Entrate per richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito per le spese del superbonus effettuate nell’anno 2025. La disposizione e la scadenza erano state decise dalla stessa Agenzia fiscale con la comunicazione del 7 agosto scorso. L’aggiornamento si è reso necessario dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 67/2024, di conversione del DL. 39/2024 (cosiddetto decreto taglia crediti), che ha ulteriormente...

