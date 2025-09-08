Ospitalità, per i modelli ibridi boom con forte impatto sociale

Progetti di rigenerazione urbana con un forte impatto sociale: l’ospitalità ibrida non è più una nicchia, ma una tendenza che sta ridisegnando il panorama turistico italiano e internazionale. Un modello che unisce diverse tipologie di offerta ricettiva – hotel, ostelli, coworking, student housing – in un unico spazio, creando community e massimizzando la redditività. Secondo Giorgio Bianchi, global business development, «i progetti si stanno focalizzando anche sugli hub aeroportuali e ferroviari, ...

