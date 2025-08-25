Commercio di vicinato e centri storici, riparte l’esame del Ddl del Governo
L’iniziativa legislativa punta a consentire ai Comuni la facoltà di individuare zone in cui l’apertura, l’ampliamento della superficie di vendita, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento e il subingresso siano subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dei Suap
Ripreso in Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati l’esame del disegno di legge governativo (AC 362), in tema di valorizzazione e tutela del piccolo commercio nei centri storici, per combattere il fenomeno della desertificazione commerciale, degrado urbano ed impoverimento del decoro dei territori.
Si tratta di una risposta alla crisi del commercio di prossimità, fagocitato dall’ e-commerce e dalla diffusione della grande distribuzione.
L’iniziativa legislativa...