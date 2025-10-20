Comuni sempre obbligati all’integrazione della retta di ricovero dei soggetti fragili
Il riferimento alla “la residenza prima del ricovero” individua un criterio certo e oggettivo
La disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 6 della legge 328/2000 che impone al Comune di residenza prima del ricovero, previamente informato, dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, l’obbligo di integrazione economica per il pagamento della retta, non subordina la tutela a formule sacramentali o a specifiche qualificazioni, ma impone una verifica sostanziale della presa in carico residenziale e della continuità del bisogno assistenziale...