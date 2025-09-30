Vietato l’accesso ai messaggi di posta elettronica del dipendente in pensione
Il Comune deve provvedere alla tempestiva rimozione dell’account e adottare sistemi automatici per informarne terzi e fornire loro indirizzi alternativi
Il Garante Privacy (provvedimento n. 188/2025) ha chiarito che per garantire il rispetto della privacy dei dipendenti appena andati in pensione, il Comune deve provvedere alla tempestiva rimozione dell’account di posta elettronica assegnato al proprio ex dipendente, contestualmente adottando sistemi automatici volti ad informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti alla sua attività professionale; adottando, altresì, misure volte a impedire la visualizzazione dei messaggi...
