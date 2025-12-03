Le caldaie a gas potranno essere vendute ma senza incentivi
Nei prossimi anni dovranno essere sostituiti 8,5 milioni di apparecchi. Ora parte la spinta per la revisione dei target della direttiva Case green
Sono circa 8,5 milioni le caldaie ormai vetuste presenti nel nostro Paese che, nei prossimi anni, dovranno essere sostituite. Lo dicono le stime di European heating industry elaborate da Assotermica, l’associazione dei produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, federata in Anima Confindustria. Dopo il passo indietro della Commissione Ue sul bando alla vendita delle caldaie a gas, originariamente ipotizzato a partire dal 2029 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), le caldaie a condensazione...