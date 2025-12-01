Finres, al via l’acquisizione di Manelli Impresa
Stipulato un contratto d’affitto con l’obiettivo di acquistare il maggior costruttore pugliese
A margine del suo intervento a Milano presso Assimpredil Ance in occasione della presentazione del Rapporto Classifiche 2025 di Guamari, lo scorso 27 novembre, Antonio Politano ha annunciato, in rappresentanza del gruppo fiorentino Finres, di aver stipulato un contratto d’affitto con l’obiettivo di acquistare il maggior costruttore pugliese, Manelli Impresa con sede a Monopoli (Bari).
Questa operazione conferma l’obiettivo di Finres, presieduto dall’imprenditrice Asmaa Gacem, di creare un nuovo grande...