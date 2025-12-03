Fonti rinnovabili, il Correttivo «blinda» la compatibilità edilizia degli interventi in aree idonee

Ampliamento degli interventi rientranti nel regime dell’attività libera, misure compensative commisurate al valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto. E poi con una modifica dell’ultimo minuto, inoltre, si stabilisce che sia gli interventi in attività libera che quelli sottoposti alla Procedura abilitativa semplificata (Pas) si considerano non contrastanti con i regolamenti edilizi, con gli strumenti urbanistici approvati e con quelli adottati, se ricadono in aree...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi