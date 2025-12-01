Caro materiali, in Lombardia a rischio 1.509 cantieri per 11,1 miliardi

Nuovo grido di allarme nell’edilizia per il caro materiali. Ance Lombardia segnala con grande preoccupazione i pesanti ritardi nei pagamenti dei ristori per l’aumento dei prezzi dei materiali e la mancanza di stanziamenti per coprire il fabbisogno di tutto il 2025 e per il 2026.

In Lombardia, secondo i dati Cnce_Edilconnect, ci sono 1.509 cantieri attualmente in corso, per 11,106 miliardi di euro, che non hanno la possibilità di adeguamento prezzi e quindi rischiano di subire rallentamenti o interruzioni...