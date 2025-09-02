Concessioni, ampia discrezionalità nella valutazione del Pef
Il Consiglio di Stato conferma che tocca all’amministrazione, e non al giudice, valutare la congruità del piano rispetto alle condizioni di mercato e alle prescrizioni del bando
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7127 del 28 agosto 2025 offre una conferma del ruolo del piano economico-finanziario (Pef) nelle procedure di concessione e dei limiti entro cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’amministrazione concedente.
Il caso
L’operatore economico ricorrente aveva censurato l’aggiudicazione della concessione, lamentando che il Pef presentato dall’aggiudicataria fosse privo di un’analitica disamina delle componenti economico-finanziarie della...