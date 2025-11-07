Concessioni, al giudice ordinario le controversie sul riequilibrio del Pef
La decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Sicilia potrebbe riguardare in prospettiva anche il Ponte sullo Stretto. No spazio alla revisione prezzi
Sono di competenza del giudice ordinario le controversie relative alla richiesta avanzata dal concessionario volta al riequilibrio economico- finanziario della concessione attraverso la revisione del relativo Piano economico finanziario (Pef). Queste controversie non rientrano infatti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo affermata dal Codice del processo amministrativo in relazione alla materia della revisione prezzi. Ciò in quanto l’ipotesi di giurisdizione esclusiva...