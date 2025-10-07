Concorsi, non si esclude il candidato per non aver dichiarato pendenze penali di un reato abrogato
A carico del dipendente una sentenza di condanna per il reato di abuso d’ufficio in base all’articolo 323 del codice penale
In tema di concorso pubblico è illegittimo il provvedimento della Pa che esclude un candidato per l’omessa dichiarazione della pendenza di un procedimento penale a suo carico ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 445/2000 (attestazione non veritiera sul possesso di un requisito di partecipazione), nell’ipotesi in cui tale procedimento si riferisca a un reato abolito da una legge sopravvenuta.
Infatti, non ogni falsità contenuta nella dichiarazione preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne...