Condono, ordine di demolizione atto dovuto dopo il diniego
Lo ricorda il Tar Campania bocciando il ricorso di un proprietario destinatario del provvedimento in attesa del giudizio del Consiglio di Stato
Quando viene emesso un diniego di condono, il Comune deve procedere con l’ordine di demolizione, che costituisce atto dovuto. È quanto emerge da una sentenza del Tar della Campania, sezione di Salerno, n. 727/2025 in merito al ricorso di una persona che aveva impugnato il diniego di condono e poi con un altro atto l’ordinanza di demolizione. Il ricorso al Tar ha inizio quando il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune di Nocera Inferiore ordina la demolizione e il ripristino dello stato ...