Conti giudiziali: la guida della Corte dei conti Emilia-Romagna

La Corte dei conti Emilia-Romagna ha pubblicato un vademecum sui conti giudiziali, pensato per fornire agli enti locali istruzioni operative chiare e uniformi. Un adempimento che spesso genera incertezze: il documento chiarisce ruoli, obblighi e scadenze, evidenziando i rischi a carico dei responsabili inadempienti, dalla presentazione dei conti da parte degli agenti contabili fino al giudizio di conto.

Il punto di partenza è l’Anagrafe degli agenti contabili, che ciascuna amministrazione deve aggiornare...