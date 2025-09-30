Conto termico 3.0, il nuovo contributo in partenza a Natale

Partirà a Natale, dopo un’attesa lunghissima, la nuova versione del Conto termico, il contributo dedicato all’efficientamento energetico degli immobili per Pa, imprese e cittadini privati. È appena andato in Gazzetta Ufficiale, dopo un lungo lavoro di limatura, il provvedimento del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, datato 7 agosto e firmato da Gilberto Pichetto Fratin, che rinnova lo strumento e gli mette a disposizione 900 milioni di euro all’anno (400 dei quali per la pubblica...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi