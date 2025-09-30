Conto termico 3.0, il nuovo contributo in partenza a Natale
Pubblicata la versione rivista della misura dedicata all’efficienza energetica: 900 milioni all’anno per sconti fino al 65%
Partirà a Natale, dopo un’attesa lunghissima, la nuova versione del Conto termico, il contributo dedicato all’efficientamento energetico degli immobili per Pa, imprese e cittadini privati. È appena andato in Gazzetta Ufficiale, dopo un lungo lavoro di limatura, il provvedimento del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, datato 7 agosto e firmato da Gilberto Pichetto Fratin, che rinnova lo strumento e gli mette a disposizione 900 milioni di euro all’anno (400 dei quali per la pubblica...