Contratto di appalto o di trasporto dirimenti per la responsabilità solidale

Con la sentenza 22541/2025, la Corte di cassazione è tornata a esprimersi in merito alla distinzione tra contratto di appalto di servizi di trasporto e contratto di trasporto. Nel caso specifico, alcuni contratti aventi a oggetto la distribuzione di merci sono stati riqualificati dalla Suprema corte: da contratti di trasporto e sub-trasporto ad appalti di servizi di trasporto e altri servizi.



Sebbene il confine tra le due tipologie contrattuali sembri sempre più labile, da tempo la giurisprudenza ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi