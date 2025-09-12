Contratto di appalto o di trasporto dirimenti per la responsabilità solidale
Alcuni contratti aventi a oggetto la distribuzione di merci sono stati riqualificati dalla Cassazione
Con la sentenza 22541/2025, la Corte di cassazione è tornata a esprimersi in merito alla distinzione tra contratto di appalto di servizi di trasporto e contratto di trasporto. Nel caso specifico, alcuni contratti aventi a oggetto la distribuzione di merci sono stati riqualificati dalla Suprema corte: da contratti di trasporto e sub-trasporto ad appalti di servizi di trasporto e altri servizi.
Sebbene il confine tra le due tipologie contrattuali sembri sempre più labile, da tempo la giurisprudenza ...