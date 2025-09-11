Irregolarità fiscali non accertate, sulla certificazione delle Entrate decide la stazione appaltante

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 15873 del 28 agosto 2025, affronta il tema, particolarmente sensibile, delle cause di esclusione non automatiche disciplinate dall’art. 95 del Dlgs. 36/2023. In particolare, il Tar Lazio è chiamato a valutare la legittimità dell’esclusione di un Rti per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, alla luce delle certificazioni rilasciate (e successivamente ritrattate) dall’Agenzia delle Entrate e delle risultanze del giudizio tributario pendente.

La vicenda...