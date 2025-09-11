Concessioni, Pef sempre da valutare secondo gli schemi della verifica dell’anomalia

Il ricorrente, in relazione all’avviata concessione avente ad oggetto un «servizio di gestione e valorizzazione di un parco archeologico», contesta l’assegnazione affermando insufficienze ed inadeguatezze - rispetto a quanto richiesto nella legge speciale -, del piano economico finanziario. Pef che avrebbe dovuto «indicare e sviluppare analiticamente tutte le componenti economiche e finanziarie che ne avrebbero caratterizzata (per il futuro) la gestione» .

La disamina espressa dal Consiglio di Stato...