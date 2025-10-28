Escluso dagli incentivi tecnici il personale di staff degli organi politici
Neppure la forma del contratto o la presenza di una retribuzione parametrata a quella dirigenziale consente di derogare al divieto
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 216/2025/PAR, ha escluso la possibilità per il personale assunto in base all’articolo 90 del Testo unico degli enti locali di essere inserito nei gruppi di lavoro che danno diritto agli incentivi tecnici secondo l’articolo 45 del Dlgs 36/2023 e allegato I.10.
Il parere, a seguito di specifica richiesta di un Comune...