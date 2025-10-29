Dirigenti statali, via libera al contratto: a dicembre arretrati da 10.600 euro
Firmato anche l’accordo quadro sui comparti che avvia i negoziati 2025/27
Ieri all’Aran è stata una lunga giornata di firme in calce ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego. E tutto lascia pensare che presto arriveranno altre intese, soprattutto dalle parti degli enti locali: che il 3 dicembre prossimo dovrebbero raggiungere l’accordo sul personale del comparto, mentre anche il tavolo su dirigenti e segretari comunali e provinciali punta a chiudere i lavori entro Natale. Lo stesso potrebbe accadere per la scuola, e l’obiettivo di accelerare sembra condiviso anche ...