Contratto, per gli integrativi valida la delibera di giunta senza parere preventivo del revisore
La giurisprudenza però sostiene che la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo in assenza della certificazione dell’organo di revisione deve essere ritenuta illegittima e non possa essere sanata successivamente
L’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2022/24 delle Funzioni locali, con riferimento ai tempi e alle procedure della contrattazione integrativa, al comma 7 dell’articolo 8 mantiene la previsione secondo la quale trascorsi quindici giorni senza rilievi, dall’invio all’organo di revisione dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sottoscrizione, l’organo...
Bilanci 2026 impegnativi per i Comuni
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel