Contratto scuola, +150 euro per i prof (ma si arriverà a 416)
Aran e sindacati siglano il Ccnl 2022-24 che prevede anche arretrati per oltre 1.900 euro - All’orizzonte c’è già l’accordo sul 2025-27 che porterà in dote agli insegnanti a regime altri 143 euro
Secondo rinnovo in meno di due anni per il personale della scuola. E il terzo, a sentire le parti, è dietro l’angolo. Dopo un rush finale di 48 ore è arrivata ieri all’Aran la firma in calce al nuovo contratto, il 2022/24, del comparto Istruzione e Ricerca, che segue il Ccnl 2019-21 siglato a gennaio 2024 e che riguarda oltre 1 milione e 286mila dipendenti tra personale della scuola (850mila sono gli insegnanti), università, enti di ricerca e istituzioni Afam. Hanno siglato l’accordo Cisl, Uil, Snals...