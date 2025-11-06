Coperta corta per i Comuni sui fondi per l’assistenza
Manfredi: misure positive sulle buste paga ma stop sui livelli essenziali
Per l’assistenza agli studenti disabili i Comuni spendono ormai circa 800 milioni all’anno, ma i trasferimenti statali si fermano a 170 milioni e il resto non può essere certo coperto con l’aumento dell’imposta di soggiorno. Per i minori separati dalla famiglia per effetto di sentenze il fondo statale nato quest’anno vale 100 milioni, ma il conto reale vola a 460 milioni e riguarda circa 2.400 enti locali. C’è poi il fronte dei minori stranieri non accompagnati, la cui gestione dovrebbe essere coperta...
Intelligenza artificiale nella Pa, innovazione e opportunità per servizi finanziari e tributari
di Andrea Bufarale - Rubrica a cura di Anutel
Svimez: sulla coesione un taglio di 2,4 miliardi
di Carmine Fotina
Nullo l’avviso Imu che non motiva il mancato riconoscimento dell’esenzione per gli alloggi sociali
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel