Fisco e contabilità

Coperta corta per i Comuni sui fondi per l’assistenza

Manfredi: misure positive sulle buste paga ma stop sui livelli essenziali

di El. & E.

Per l’assistenza agli studenti disabili i Comuni spendono ormai circa 800 milioni all’anno, ma i trasferimenti statali si fermano a 170 milioni e il resto non può essere certo coperto con l’aumento dell’imposta di soggiorno. Per i minori separati dalla famiglia per effetto di sentenze il fondo statale nato quest’anno vale 100 milioni, ma il conto reale vola a 460 milioni e riguarda circa 2.400 enti locali. C’è poi il fronte dei minori stranieri non accompagnati, la cui gestione dovrebbe essere coperta...

