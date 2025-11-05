Fisco e contabilità

Spending bis dei ministeri: ai trasporti via 1,1 miliardi

Definanziati 3,2 miliardi di spese non realizzate nei tempi previsti: un terzo delle riduzioni a carico delle Infrastrutture

di Marco Mobili e Gianni Trovati

I tagli e le rimodulazioni nella spesa dei ministeri hanno animato le discussioni in consiglio dei ministri e le polemiche politiche nei giorni dell’approvazione della manovra. Ma accanto alla spending decisa con l’articolo 129 della legge di bilancio, quella che hanno esaminato tutti, la manovra interviene sui bilanci dei ministeri nella lunga teoria di tabelle della «sezione II», spesso trascurata dal dibattito pubblico ma essenziale per far quadrare i conti. Lì si fa largo una sorta di «spending...

