Spending bis dei ministeri: ai trasporti via 1,1 miliardi
Definanziati 3,2 miliardi di spese non realizzate nei tempi previsti: un terzo delle riduzioni a carico delle Infrastrutture
I tagli e le rimodulazioni nella spesa dei ministeri hanno animato le discussioni in consiglio dei ministri e le polemiche politiche nei giorni dell’approvazione della manovra. Ma accanto alla spending decisa con l’articolo 129 della legge di bilancio, quella che hanno esaminato tutti, la manovra interviene sui bilanci dei ministeri nella lunga teoria di tabelle della «sezione II», spesso trascurata dal dibattito pubblico ma essenziale per far quadrare i conti. Lì si fa largo una sorta di «spending...
Intelligenza artificiale nella Pa, innovazione e opportunità per servizi finanziari e tributari
di Andrea Bufarale
Svimez: sulla coesione un taglio di 2,4 miliardi
di Carmine Fotina
Nullo l’avviso Imu che non motiva il mancato riconoscimento dell’esenzione per gli alloggi sociali
di Stefano Baldoni (*)