Corigliano Rossano, concorso per adeguare il polo didattico Roncalli - Levi
Al vincitore andranno l’incarico e il premio per il 1° classificato di 123.471 euro
Con un concorso di progettazione il Comune di Corigliano Rossano (Cosenza) acquisisce di un progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante l’intervento di adeguamento sismico, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento impianti sportivi, impianti tecnologici ed efficientamento energetico del polo didattico Roncalli – Levi.
Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di 2.928.800 euro. Il concorso si concluderà con una graduatoria...