Palermo, accordo quadro da 100 milioni per rinnovare le strade provinciali
I lavori da eseguire, suddivisi in 8 lotti, sono ricompresi nelle categorie Og3, Os12A e Os2
Un accordo quadro su quattro annualità dal valore di 100 milioni per la manutenzione straordinaria e il miglioramento della rete stradale della Città Metropolitana di Palermo. Al via un maxibando suddiviso in otto lotti, ognuno dall’importo di 12,5 milioni, per rinnovare circa 2.200 km di strade provinciali.
Le opere prevedono il rifacimento degli strati sofferenti della pavimentazione stradale; rifacimento di cassonetto stradale anche mediante il consolidamento con gabbioni; muri di contenimento ...